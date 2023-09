La scaletta del concerto dei Pooh a Bergamo

Quello tra i Pooh e Bergamo è un legame indissolubile. Molti anni fa, i membri della più celebre band italiana erano ragazzi squattrinati e senza un soldo. Quando non si esibivano si ritrovavano tutti a casa di Robi (Facchinetti) ad Astino. Dormivano in una fattoria, circondati dagli animali. Si svegliavano col profumo dei manicaretti che la mamma di Roby preparava. E sognavano ciò che un giorno sarebbero diventati. Ora, diversi decenni dopo, eccoli tornare in quella terra. Questa volta, con tutta un'altra storia da raccontare.

Bergamo nella storia dei Pooh

A Bergamo, nel cascinale messo a disposizione da un contadino, i Pooh scrissero alcuni dei loro successi, da Noi due nel mondo e nell'anima a Pensiero. Composero il loro abum Opera prima all’oratorio di Longuelo, per anni fecero le prove in un capannone vicino Zingonia. Vissero a lungo qui, anche quando divennero famosi, perché si sentivano "normali". "In fondo, siamo tutti bergamaschi", ha dichiarato qualche anno fa Roby Facchinetti. E, i bergamaschi, non vedono l'ora di celebrarli. Ancora una volta.