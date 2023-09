Le Fotografe, al via su Sky Arte la seconda stagione

Scritta e diretta da Francesco G. Raganato, è in arrivo la nuova stagione de Le Fotografe, la serie targata Sky Arte dedicata alle professioniste dello scatto contemporanee, in onda a partire dal 26 settembre. Presentata in anteprima nella cornice del PhEST, Festival internazionale di Fotografia e Arte a Monopoli, la docu-serie si sofferma sulla ricerca di sei artiste che hanno fatto della macchina fotografica il proprio strumento di indagine attorno ad argomenti attuali e cruciali per la nostra società.