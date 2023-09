Festival Mahler, le grandi orchestre sinfoniche italiane insieme

Tre settimane intere dedicate al repertorio di Gustav Mahler, all’Auditorium di Milano, dal 22 ottobre al 13 novembre 2023 , l’integrale delle Sinfonie e dei Lieder per orchestra del compositore boemo . Il 13 novembre è una data emblematica: il 13 novembre 1993, infatti, il Maestro Vladimir Delman alzava la bacchetta per dirigere la neonata Grande Orchestra Sinfonica di Milano in un programma entusiasmante che comprendeva la Serenata per Archi di Pëtr Il'ič Čajkovskij e la Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. Da quel memorabile concerto l’Orchestra si è evoluta per diventare quello che oggi rappresenta per la propria città e per l’Italia: una compagine di livello internazionale che ha saputo sempre più crescere per raggiungere le vette del sinfonismo, esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo.

I compleanni, soprattutto quelli importanti, si festeggiano con gli amici. Per questo, l’ Orchestra Sinfonica di Milano , al giro di boa dei primi trent’anni della sua attività, lancia una sfida nel panorama sinfonico italiano, chiamando a raccolta le grandi orchestre nazionali per celebrare forse l’autore più caro al pubblico dell’Orchestra. Del resto, come afferma Ruben Jais , Direttore Generale e Artistico dell’Orchestra: “Negli anni, tale è divenuta la vicinanza con il repertorio mahleriano che l’Amministrazione comunale milanese deliberò di nominare lo spazio antistante l’ingresso dell’Auditorium ‘Largo Gustav Mahler’, inaugurato alla presenza della nipote del compositore boemo.”

Il Comune e la Regione al fianco della musica

Di cruciale importanza, per la riuscita di un progetto così ambizioso, le istituzioni di Comune di Milano e Regione Lombardia, sempre al fianco dell’Orchestra Sinfonica di Milano.

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, ha affermato: “In un momento così significativo dell’Orchestra Sinfonica di Milano e della nostra città, nel trentesimo anniversario di questa istituzione, nasce il Festival Mahler, un’iniziativa musicale inedita che per tre settimane porterà appuntamenti dedicati al ricchissimo repertorio di Gustav Mahler. Ma è molto di più di un omaggio al grande Mahler, perché per la prima volta le più importanti orchestre sinfoniche italiane si uniranno per creare un evento di portata nazionale, emblema della tradizione sinfonica del nostro Paese. E’ un vero onore poter accogliere nella nostra Milano realtà musicali così prestigiose. Questo Festival è una testimonianza della nostra dedizione alla promozione della cultura e dell’arte, e dell’impegno che abbiamo nel mantenere viva la tradizione sinfonica di Milano. E’ un’iniziativa che testimonia ancora una volta come la sinergia tra istituzioni culturali possa dare vita a esperienze nuove per valorizzare il nostro immenso patrimonio. Voglio ringraziare la Presidente Ambra Redaelli e il Maestro Ruben Jais, e tutti coloro che hanno reso possibile il Festival Mahler, e voglio invitare tutti i cittadini a prendere parte a questa iniziativa straordinaria.”

Queste invece le parole di Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia: “Questo Festival è una unicità nel panorama italiano: riuscire a coinvolgere le grandi orchestre sinfoniche del nostro Paese e portarle qui in Lombardia è sicuramente un motivo di grande orgoglio per l’istituzione regionale che segue e sostiene l’orchestra sinfonica di Milano. Il Festival Mahler è il giusto coronamento di un grande percorso che vede nella Stagione 2023-2024 dell’Orchestra Sinfonica, un programma variegato ma in grado, al tempo stesso, di superare anche i confini geografici, considerata la volontà di ampliamento della presenza di numerose progettualità all’interno delle periferie e dei luoghi non propriamente adibiti alla Cultura. Questa Orchestra, una realtà fondamentale anche per quanto riguarda l’offerta culturale lombarda nell’ambito dell’attrattività per la nostra regione da parte di un turismo italiano e internazionale, un utile strumento per far conoscere la grande musica sinfonica ad un pubblico di ogni genere ed età, estendendola, quindi anche agli ospiti business di aziende e fiere. E il Festival è un ottimo strumento per raccontare la nostra italianità in questo “abbraccio” musicale che riesce ad avvolgere tante grandi realtà italiane.