Per la trentesima volta la Sinfonica di Milano si presenta al pubblico con un palinsesto di appuntamenti che si dipana dall'Autunno 2023 all'Estate 2024, un reticolo musicale che ha come sentiero principale una Stagione Sinfonica che conta 26 programmi, affiancata dalle numerose rassegne collaterali che arricchiscono l'offerta artistica dell'Orchestra Sinfonica di Milano: 7 appuntamenti per "Crescendo in Musica", 4 per "Musica da Cameretta", 3 concerti dell'Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, 3 Concerti Ristretti, 6 appuntamenti della rassegna "POPs", 3 per la rassegna "Musica & Scienza" e 7 concerti di Musica da Camera al Teatro Gerolamo. Il 2023 è un anno importante per la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi perché segna i trent'anni dell'Orchestra Sinfonica e i venticinque anni del Coro Sinfonico e per celebrare questo importante traguardo, all'Auditorium di Milano va in scena il Festival Mahler: "Un progetto finora mai eseguito in Italia, l'esecuzione di tutte le Sinfonie e i Cicli liederistici coinvolgendo le grandi Orchestre Sinfoniche Italiane, per la prima volta tutte insieme", come afferma il Direttore Generale e Artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Ruben Jais.

la storia dell'orchestra Era il 1993 quando un grandissimo direttore e didatta ebbe l’iniziativa di fondare un’orchestra formata dai migliori diplomati dei conservatori d’Italia e del mondo. Vladimir Delman battezzava una nuova compagine orchestrale nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano: nasceva la Grande Orchestra Sinfonica di Milano. Per trent’anni la musica della Sinfonica di Milano è stata la colonna sonora della città, ha diffuso la cultura del sinfonismo ovunque possibile, nel perpetuo obiettivo di raggiungere più persone possibili nel segno della grande democraticità della musica sinfonica, a portata di tutti e non appannaggio di pochi. Tanto potente da cambiare lo stato d’animo di chiunque, tanto bella da offrire alle persone un orizzonte diverso. Per trent’anni l’Orchestra si è fatta promotrice della cultura musicale, abbattendo progressivamente i confini tra i generi, ponendosi con un atteggiamento fortemente inclusivo verso la musica sinfonica in senso lato, accogliendo, sperimentando, contaminando, sempre alla ricerca di nuove e interessanti forme di comunicazione del nostro prezioso patrimonio sinfonico.

festival mahler “Vladimir Delman, fondatore della nostra compagine, diceva che solo dopo trent’anni di attività un’orchestra può chiamarsi tale. È con questo carico di responsabilità, ma anche con la gioia di aver raggiunto un traguardo tanto importante, che, con la presentazione della nuova Stagione, entriamo ufficialmente nelle celebrazioni per il Trentesimo anno dalla fondazione della nostra orchestra”. Le parole di Ambra Redaelli, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, riassumono lo spirito con cui l’istituzione di casa all’Auditorium di Milano affronta la Stagione 2023-2024, il cui momento più importante è senza dubbio rappresentato dal Festival Mahler, un’inedita iniziativa musicale volta a festeggiare i primi trent’anni di attività dell’Orchestra Sinfonica di Milano e i primi venticinque anni del Coro Sinfonico di Milano. Tre settimane intere dedicate al repertorio di Gustav Mahler, all’Auditorium di Milano, dal 22 ottobre al 13 novembre 2023, l’integrale delle Sinfonie e dei Lieder per orchestra del compositore boemo. Il 13 novembre è una data emblematica: il 13 novembre 1993, infatti, il Maestro Vladimir Delman, ideatore e fondatore dell’Orchestra, alzava la bacchetta per dirigere la neonata Grande Orchestra Sinfonica di Milano, da quel memorabile concerto l’Orchestra si è evoluta per diventare quello che oggi rappresenta per la propria città e per l’Italia. Per la prima volta, inoltre, ritroviamo chiamate all’appello le più importanti orchestre sinfoniche italiane, in un Festival che potrebbe essere elevato a emblema della grande cultura sinfonica del nostro Paese.

La Direzione Musicale Anche per la Stagione 2023/2024 l'Orchestra Sinfonica di Milano si affianca ad alcuni dei più grandi nomi della scena mondiale attorno ai quali si modula l'offerta artistica all'Auditorium di Milano: Andrey Boreyko ricopre il ruolo di Direttore Residente dell'Orchestra Sinfonica di Milano, Alondra de la Parra e Jaume Santonja anche per la Stagione 2023-2024 saranno i due Direttori Principali Ospiti dell'Orchestra Sinfonica di Milano, Artisti Residenti, Lucas e Arthur Jussen, Kolja Blacher è il Direttore dell'Orchestra da Camera e Nicola Campogrande, che a partire dalla Stagione 2023-2024, è il nuovo Compositore in Residenza dell'Orchestra Sinfonica di Milano.