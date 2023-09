Chiara Ferragni, i Ferragnez hanno un nuovo cane: si chiama Paloma

L'annuncio, a sorpresa, su Instagram con due nuove foto di famiglia con la dolcissima nuova arrivata (che è un regalo di nonna Marina Di Guardo per i piccoli Leone e Vittoria)

Con un post congiunto Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato ai loro follower e fan l'ingresso in famiglia di una nuova amica a quattro zampe: Paloma, una cucciola di golden retriever. La cagnolina è al centro di due nuove foto di famiglia dove ci sono anche Leone e Vittoria, al settimo cielo per l'arrivo della cucciola che è un regalo di nonna Marina Di Guardo, come spiega l'imprenditrice nelle Stories.

La cucciola, un regalo di nonna Marina

I Ferragnez sono di nuovo in cinque con l'arrivo di Paloma, una dolcissima cagnolina che ha poco più di qualche mese. Il nuovo animale domestico ha fatto il suo ingresso a sorpresa in casa di Chiara Ferragni e Fedez al seguito di nonna Marina, la mamma dell'imprenditrice e influencer, che ha pensato di regalarlo ai due nipotini, Leone e Vittoria che hanno, rispettivamente, cinque e due anni.

Paloma, che arriva a meno di due mesi dalla scomparsa di Matilda, la bulldog francese amata dal pubblico social, compagna fedele di Chiara Ferragni dal 2010, è stata accolta con abbracci e ampi sorrisi anche da Fedez e sua moglie, abituati da sempre, come i loro bambini, ad avere un cagnolino in casa.

Inutile dire che la cucciola ha immediatamente raccolto i commenti dei fan della coppia e dei loro amici vip, tutti entusiasti della scelta di accogliere un nuovo animale in casa.

I fan si sono scatenati con i commenti teneri e con quelli divertenti e molti sottolineano che, adesso, anche il cane dei Ferragnez è biondo, come gli altri membri della famiglia. approfondimento Da Matilda Ferragni a Saba Ramazzotti: gli animali dei vip. FOTO

Paloma, la nuova mascotte di casa Ferragnez

Paloma, già protagonista delle Stories su Instagram di Chiara Ferragni, è pronta a scrivere la sua avventura con la famiglia più seguita d'Italia, famosa in tutto il mondo grazie ai social media e alla serie televisiva di stampo reality The Ferragnez, giunta in streaming alla seconda stagione.

Come già Matilda prima di lei, Paloma sarà certamente al centro della vita dei Ferragnez che non esiteranno a coinvolgerla nei loro viaggi e nelle loro vicende quotidiane.

Su Instagram Chiara Ferragni ha condiviso la gioia dei primi momenti dei suoi figli con la cagnolina che si è presentata alla famiglia con grandi scodinzolate. I fan non vedono l'ora di scoprire come si ambienterà coi suoi nuovi padroni e di vederla crescere insieme ai piccoli Vittoria e Leone, già compagni di giochi inseparabili.

approfondimento The Ferragnez: Sanremo Special in streaming su Prime Video. Recensione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie