Maison Celestino presenta “Le Himba” Collezione Couture S/S 2024

Quaranta abiti dai tessuti ineguagliabili rivisitati in pregiate sete, lini e cotoni purissimi, frutto della produzione tessile artigianale e della confezione sartoriale caratteristiche della Maison con il contributo della designer Antonella Bennardo, si sono susseguiti nel portico dell’antico Monastero di Santa Maria di Colonna in Trani, trasformandolo in un catwalk originalissimo

Nella straordinaria cornice del Monastero di Santa Maria di Colonna in Trani, di recente riconsegnato alla Città dopo imponente restauro, sabato 9 settembre Maison Celestino ha presentato “Le Himba” Collezione Couture S/S 2024.

Con il patrocinio della Regione Puglia e della Città di Trani l’evento ha registrato grande successo di pubblico, esponenti delle istituzioni, giornalisti, fotografi e addetti ai lavori nel settore moda, sempre più presente in una regione ospitale ed attrattiva. Una manifestazione all’insegna della cultura e del messaggio sociale che la Casa di moda made in Italy ha inteso dedicare alle donne Himba, baluardo di una popolazione nomade della Namibia in cui centrale è da sempre il ruolo della donna, portatrice di acqua e vita. Proprio alle donne rappresentative di ogni sud del mondo e alla loro significativa funzione sociale si ispira “Himba”, il disegno presentato in anteprima esclusiva dalla Maison che raffigura in trama l’elegante silhouette di una donna nel gesto ancestrale di condurre una giara sul capo.