Russell Brand è stato accusato di stupro e violenza sessuale

Il presentatore, attore, comico e scrittore britannico Russell Brand, 48 anni, è stato accusato di stupro, violenza sessuale e violenza psicologica da parte di diverse donne, violenze che sarebbero avvenute nell'arco di sette anni. Lo rivela un'inchiesta del Sunday Times e di Channel 4. Quattro donne hanno denunciato di aver subito violenze sessuali dal 2006 al 2013. Una delle donne afferma che all'epoca dei fatti aveva 16 anni. Altre donne hanno accusato la celebrità britannica di abusi fisici, psicologici e intimidazioni sessuali. Brand nega ogni accusa e afferma che i rapporti sono stati consensuali. Venerdì 15 settembre Russell Brand ha pubblicato un video su X (ex Twitter) e YouTube dove si dichiara innocente. Sostiene di essere vittima di un "attacco coordinato”, ha detto nel video condiviso via social. "Come ho scritto nei miei libri, ero molto, molto promiscuo in quel periodo", afferma Brand. "Ma durante il periodo della promiscuità, i rapporti erano sempre consensuali”. In fondo a questo articolo trovate il video in cui Russell Brand parla delle accuse ricevute.

Chi è Russell Brand

Brand ha iniziato la sua carriera nei primi anni 2000 come cabarettista. Con il passare del tempo, ha diversificato le attività, diventando presentatore, attore e scrittore.

Ha condotto molti programmi radiofonici e televisivi su BBC, Channel 4 e MTV, tra gli altri, e ha avuto diversi ruoli in commedie cinematografiche statunitensi, tra cui ricordiamo Non mi scaricare (Forgetting Sarah Marshall, regia di Nicholas Stoller) del 2008. Gli ultimi suoi lavori cinematografici risalgono al 2022, anno in cui ha recitato sul set di due film: Assassinio sul Nilo (Death on the Nile, regia di Kenneth Branagh) e Catherine (Catherine Called Birdy, regia di Lena Dunham).

Per quanto riguarda la vita privata, Russell Brand è stato sposato con la pop star Katy Perry dal 23 ottobre del 2010 al 30 dicembre del 2011. I due si sono conosciuti nell'estate del 2009, durante le riprese del film In viaggio con una rock star, di cui Brand era il coprotagonista e dove Katy Perry faceva un cameo (ma la scena è stata poi tagliata dal montaggio finale della pellicola)

Perry e Brand si sono rincontrati in occasione degli MTV Video Music Awards nel settembre dello stesso anno, dove Brand era uno dei presentatori. Si sono fidanzati nel dicembre del 2009, durante un viaggio in India. Si sono sposati con una cerimonia tradizionale hindu nei pressi del tempio della tigre di Ranthambhore, nel Rajasthan.

Dopo il matrimonio con Katy Perry, Brand tra il 2013 e il 2014 ha frequentato la produttrice televisiva Jemima Goldsmith. Dopo un periodo trascorso a vivere a Los Angeles, in California, Brand è tornato nel Regno Unito. Attualmente risiede a Shoreditch, un'area di Londra, assieme all'attuale compagna, sposata nel 2017, la blogger scozzese Laura Gallacher dalla quale ha avuto una figlia, nata nel novembre del 2016.



Di seguito potete guardare il video in cui Russell Brand parla delle accuse ricevute.