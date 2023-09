Il talento a volte non è sufficiente. Serve l’opportunità affinchè possa emergere. Un’opportunità che, grazie al progetto Milano e Ferragamo per la formazione dei giovani talenti, ora è stata donata a quattro giovani donne. Si chiamano Evgeniia, Geraldina, Stephanie e Yasmìn e sono state scelte dopo un’attenta selezione tra le studentesse e gli studenti più meritevoli delle Scuole Civiche di Moda e Sartoria. Diverse per età, provenienza geografica e formazione scolastica e professionale, le quattro donne – grazie alla sinergia tra l’Assessorato alle Politiche del Lavoro del Comune di Milano, il gruppo Salvatore Ferragamo e Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, potranno frequentare un percorso di alta formazione.



Il progetto nasce nell’ambito del Patto per il Lavoro, l’alleanza siglata ad aprile 2022 tra il Comune di Milano e i principali soggetti datoriali e sindacali della città e che ha come obiettivo quello di migliorare l’occupazione e la qualità del lavoro a Milano, dando la possibilità ad imprese, enti, fondazioni, soggetti privati e pubblici di contribuire attivamente presentando le proprie iniziative.

«Questo progetto esprime in pieno lo spirito del Patto per il Lavoro di Milano che abbiamo lanciato un anno e mezzo fa» ha dichiarato l’Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello. «Uno spirito di collaborazione fra soggetti pubblici e privati mirato a promuovere la formazione dei talenti, a offrire opportunità professionali concrete e a migliorare il matching tra giovani e imprese. Ringrazio in tal senso il Gruppo Ferragamo per la volontà di investire nei talenti delle nostre Scuole di Moda e Sartoria e offrire loro un avviamento nella formazione d’eccellenza, e nel contempo ringrazio Piattaforma Sistema Formativo Moda che ha creduto in questo progetto individuando 4 Accademie di Alta formazione che con generosità sosterranno il proseguimento degli studi delle 4 borsiste. A loro auguro davvero di cogliere al meglio questa opportunità e avviare un brillante percorso nella Moda».

Il Gruppo Salvatore Ferragamo e la sua costante attenzione ai giovani

La prima azienda ad aver aderito a questa alleanza è stato il Gruppo Salvatore Ferragamo, Maison fiorentina da sempre attenta alla formazione dei giovani, che ha messo a disposizione quattro borse di studio del valore complessivo di 30mila euro per l’iscrizione ad un corso triennale post diploma in un’Accademia o Istituto di Moda.

«Siamo oggi orgogliosi di collaborare con il Comune di Milano, città che ammiro profondamente, e con Piattaforma Sistema Formativo Moda per mettere a disposizione quattro borse di studio e premiare il merito, elemento cardine sul quale costruire un sano mondo del lavoro» dichiara Leonardo Ferragamo, Presidente del Gruppo Salvatore Ferragamo. «Investire sui giovani e dare loro opportunità di sviluppo e crescita professionale è stato un valore fondante dell’azienda che rappresento. Come i miei genitori, Wanda e Salvatore Ferragamo, sono assolutamente convinto che una via di successo non si costruisca da soli, ma con l’aiuto di tutti, con il lavoro di squadra e con obiettivi comuni, con l’inclusività. I giovani sono la categoria verso la quale provo il maggiore interesse e sono sempre affascinato dal loro potenziale, dall’energia e dalla forza con le quali affrontano il loro presente per prepararsi e costruire un gratificante futuro».

La sinergia con Piattaforma Sistema Formativo Moda ets

Con il coinvolgimento, tramite il Comune di Milano, dell’Associazione no profit Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, quattro Accademie associate - Accademia Costume & Moda, Accademia della Moda IUAD, l’Istituto Secoli e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti - si sono offerte di sostenere economicamente la frequenza di quattro corsi triennali post diploma offrendo il costo al netto delle Borse di Studio di Ferragamo. Una sinergia virtuosa tra istituzioni, brand e scuole.

«Siamo orgogliosi di sostenere questa lodevole iniziativa che esprime appieno i valori di Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS: favorire l’accesso dei nuovi talenti al mondo del lavoro, connettere il sistema educativo e l’industria di settore per creare competenze professionali competitive e innovare il sistema moda”, afferma Matteo Secoli, Presidente di Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS. Grazie a Ferragamo per essersi fatto promotore di queste borse di studio e alle scuole di PSFM che hanno aderito con generosità e lungimiranza. Questo progetto, inoltre, riflette e rafforza ulteriormente la sinergia tra Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS e Comune di Milano. Un legame profondo, guidato da una comune visione e volontà di valorizzare azioni sul territorio e internazionali capaci di amplificare le connessioni tra moda e città di Milano».