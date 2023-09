Gli 8 episodi di Heartstopper 2 sono usciti il 3 agosto scorso, ma i fan chiedono già a gran voce un'ulteriore stagione. Detto, fatto: Netflix ha postato un'immagine che non lascia spazio ai dubbi, confermando (se mai ci fosse ancora qualche dubbio) che la terza stagione arriverà.

Il successo di Heartstopper

La prima stagione di Heartstopper ha avuto un successo tale da spingere Netflix a rinnovarla subito per altre due stagioni. In altre parole, Heartstopper 3 è stata annunciata già nel maggio 2022. La sua creatrice, Alice Osman, ha confessato a Entertainment Weekly qualche giorno fa: "Ho iniziato a scriverla proprio adesso. Non ci aspettavamo di ottenere un rinnovo della stagione 3 contemporaneamente alla stagione 2 perché è piuttosto raro, ad essere onesti". Ha poi spiegato: "Averlo saputo con così largo anticipo ci ha permesso di pensare bene a cosa succederà nella stagione 3". Un piccolo lusso, nel mondo delle serie TV.

Cosa succederà nella stagione 3

Allo stato attuale, Netflix deve ancora rivelare quando intende rilasciare la stagione 3 di Heartstopper. Tuttavia, considerando l'intervallo di 16 mesi tra le stagioni 1 e 2, c'è una possibilità che la stagione 3 vada in onda intorno a dicembre 2024. L'incognita è dato dallo sciopero SAG-AFTRA: non è chiaro se Heartstopper, che è una produzione britannica, si unirà. alla proteste. Ciò che è certo è che torneranno Joe Locke e Kit Connor, mentre gli altri ritorni non sono stati ancora ufficializzati (anche se, con Elle ora alla scuola d'arte, è probabile che verranno introdotti nuovi personaggi).