È morto Luciano Pinelli, regista, ideatore di format e autore

Il decesso, avvenuto domenica 6 agosto nella sua casa di Roma, è stato annunciato dalla famiglia. Pinelli ha lavorato al cinema con nomi come i Taviani, Lizzani e Montaldo. Ha anche partecipato a oltre cento dei più importanti programmi televisivi della Rai. Ad esempio Gli eroi di cartone, condotto da un giovanissimo Lucio Dalla

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È morto Luciano Pinelli, autore e regista. La famiglia ha annunciato che si è spento ieri, domenica 6 agosto, nella sua casa di Roma. Pinelli ha lavorato in Rai e anche al cinema con nomi come i Taviani, Lizzani e Montaldo. Lascia la moglie e due figli. Le esequie si terranno domani alle 10.30 nella Basilica di Santa Croce in via Flaminia, a Roma.

Chi era Luciano Pinelli Nato a Bologna, negli anni '60 è stato critico cinematografico e teatrale dell'Avanti!, dal '63 coordinatore delle attività culturali dell'Assessorato alla Pubblica istruzione della Provincia di Bologna. Nel '64 è stato regista del Teatro Stabile di Bologna e, fino al '66, segretario generale e condirettore della Mostra Internazionale del Cinema Libero (oggi Festival del Cinema Ritrovato). Nel corso degli anni '60 è stato molto attivo nel settore cinematografico, lavorando come aiuto regista di Valentino Orsini (I fuorilegge del matrimonio), Paolo e Vittorio Taviani (I sovversivi), Giuliano Montaldo (Una bella grinta) e Carlo Lizzani. Poi ha lavorato anche come co-regista di film-documentari con Gian Gaspare Napolitano e Renzo Renzi. Dal '65 è stato autore e regista di 40 lavori per trasmissioni come Cordialmente, Zoom, Giovani, Europa Giovani.