Una valanga di critiche ha travolto Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, vicedirettore dell'omonima casa di produzione di armi, durante un viaggio in Israele. L’influencer, che su Instagram conta 5.3 milioni di followers, ha immortalato come di consueto l’esperienza, ma oltre agli scatti che raffigurano suggestivi panorami ha condiviso anche quelli in compagnia del Capo dello Stato Isaac Herzog, quelli in occasione di una giornata di addestramento con le forze di difesa israeliane Idf e quelli nel corso di un party esclusivo alle Grotte di Salomone, un tunnel sotterraneo collocato sotto la città vecchia che è stato spesso teatro di violenze da parte dei coloni e delle autorità israeliane. Gli utenti hanno accusato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di fare “sponsorizzate in un paese che ogni giorno uccide uomini, donne e bambini” e hanno aggiunto che “Giulia De Lellis, la stessa che ha pianto in TV per l’Ucraina, ha fatto un bel viaggio-propaganda in Israele col suo fidanzato figlio di papà e produttore d’armi Beretta. Si sono “addestrati” con gli assassini dell’Idf, hanno incontrato il Presidente e fatto festa”.