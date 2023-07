Bullock ne parlò durante il podcast About Last Night con Adam Ray, nel 2021, lodando il compagno di set per il suo cameratismo durante le riprese, e per averla fatta sentire al sicuro.

Per l’occasione, Ryan Reynolds ha condiviso su Instagram una clip dalla commedia romantica Ricatto d’amore , in cui si vede una scena di nudo all’epoca molto discussa. Nella scena in questione, Margaret (Sandra Bullock) scivola mentre cerca un asciugamano dopo essersi fatta la doccia. Cadendo finisce sopra Andrew (Ryan Reynolds), anche lui completamente nudo perché appena tornato dalla sua corsa.

Ai suoi scherzi, Ryan Reynolds ci ha da tempo abituati. Spesso l’attore si diverte a prendere in giro la moglie Blake Lively e i suoi amici e amiche su Instagram, per mezzo di post irriverenti e di filmati imbarazzanti.

Il racconto di Sandra Bullock

"Ryan e io ci conosciamo da quando eravamo molto piccoli” ha raccontato. “Quel giorno dovevamo girare la scena di nudo e Anne Fletcher, la nostra regista, fu semplicemente incredibile. Scelse di chiudere il set: non c’era dunque nessuno, eccetto io e Ryan, la make-up artist e l’hair-stylist. Indossavamo dei patch color carne sui genitali, e io avevo i capelli a coprire il seno”. L’imbarazzo, però, non mancò. “Non guardare in basso”, “Non guardare in basso” continuava a ripetersi l’attrice. In tutto questo, Reynolds rimase imperturbabile.

Bullock ha raccontato poi che, nella sua carriera, ha sempre accettato e sempre accetterà solo scene di nudo divertenti. "Non mi vedrete mai provare ad essere sexy quando sono nuda, nella vita come sullo schermo. È stato per questo motivo che ho scelto di girare la scena di Ricatto d’amore: ero con un amico di cui mi fidavo, mi sentivo sicura, era tutto molto divertente”.