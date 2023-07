Al via Giffoni Film Festival, Metsola: “Siate aperti e discutete”

Si è aperta oggi la rassegna cinematografica: presente in videocollegamento la presidente del Parlamento europeo. “L'edizione di quest’anno è ispirata ai valori della solidarietà, dell'incontro tra giovani di diversi popoli, culture, religioni, che è il messaggio che dovremo far passare nel mondo contemporaneo”, ha dichiarato il governatore campano Vincenzo De Luca. Tanti gli ospiti presenti: da Carlo Verdone e Erri De Luca a Diana del Bufalo e Angelina Mango

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di Spettacolo "Divertitevi, siate aperti, discutete, fate domande, portate a casa un po' di Europa e fatela crescere ovunque torniate". Con queste parole la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha aperto la giornata inaugurale del Giffoni Film Festival davanti a 6500 giovanissimi giurati che, da oggi fino al 29 luglio, saranno protagonisti della più famosa rassegna di cinema per ragazzi. Un festival per loro e per i giovani “dell'Europa e del mondo, cuore pulsante di un'edizione, la numero 53, di questo festival fatto di cinema, creatività e condivisione", ha dichiarato la presidente dell’Europarlamento nel suo videomessaggio.

Il tema Ad aprire l’edizione numero 53 della rassegna è stato il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, accompagnato dallo storico patron Claudio Gubitosi. “È più di mezzo secolo che godiamo di questo evento. È un evento rivolto alle giovani generazioni che parla di futuro, di un mondo nuovo. La rassegna di quest’anno è ispirata ai valori della solidarietà, dell'incontro tra giovani di diversi popoli, culture, religioni, che è il messaggio che dovremo far passare nel mondo contemporaneo: non c'è salvezza senza dialogo e convivenza tra i diversi", ha dichiarato De Luca. Il tema scelto è “Indispensabili”, presentato da un manifesto che raffigura una grande mano aperta immaginata dallo scrittore Erri De Luca. Una visione che si è vista anche nell’anteprima presentata in questa giornata d'apertura, cioè “L'ultima volta che siamo stati bambini”, il film che segna l'esordio alla regia di Claudio Bisio e che uscirà nelle sale italiane il 12 ottobre. Ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, e più specificatamente nella Roma del 1943, racconta di quattro bambini che giocano alla guerra mentre attorno esplode quella vera. Un esempio, tra i tanti, delle riflessioni al centro della rassegna: Giffoni infatti sa intrattenere, divertire, commuovere e soprattutto far riflettere. L'amicizia, l'amore, la scoperta dell'altro, il passaggio all'età adulta, il rapporto tra nuove generazioni e social network, ma anche la malattia, la perdita, i conflitti: questi sono solo alcuni dei temi affrontati dalle oltre 100 opere in concorso. I giovani presenti saranno 6500, provenienti da 30 nazioni: sono loro che valuteranno le pellicole per poi decretare i vincitori del Gryphon Award. leggi anche Giffoni Film Festival al via, Claudio Bisio esordisce come regista

Gli ospiti presenti Lo sciopero degli attori negli Stati Uniti ha impedito la partecipazione di star internazionali del calibro di Matt Smith e Asa Butterfield, ma non mancheranno le star italiane come Carlo Verdone, che domenica sarà protagonista di un incontro speciale con i juror. Al Giffoni presente anche Vanessa Scalera, nota per aver personificato Imma Tataranni, il sostituto procuratore nella serie campione di ascolti su Raiuno. All’appello presente anche Diana Del Bufalo, reduce dal successo della tournée di 7 Spose per 7 fratelli, musical diretto da Luciano Cannito. Cresce inoltre l’attesa per una delle sezioni più conosciute del Giffoni: si tratta di “Impact!”, a cui partecipano 250 giovani dai 18 ai 30 anni, che potranno confrontarsi liberamente con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di grandi aziende. Fitto il programma: saranno presenti lo scrittore Erri De Luca, la produttrice Paola Porrini Bisson, Angelina Mango, vincitrice dell'ultima edizione di Amici nella categoria Canto. Previsto anche un appuntamento con gli astrofisici e ricercatori dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, mentre l'importanza di una scelta vitale come quella della donazione organi sarà al centro di un incontro con Roberta Borrelli, dello Sportello Amico dei Trapianti dell'Asl di Salerno. Sarà presente al Giffoni anche Luca Rago, che sta svolgendo un'importante missione scientifica in Antartide, e a seguire anche Gaia Pulliero, giovanissima sceneggiatrice, regista e produttrice. Spazio poi ai film in concorso e alla musica con Giffoni Music Concept, con Angelina Mango, Serepocaiontas e Federica Morrone. leggi anche Giffoni Film Festival, il programma della 53a edizione