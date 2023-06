Annalisa Minetti: "Non vedo più, ormai è nero totale"

"Non vedo più, ormai è nero totale". Lo ha rivelato Annalisa Minetti, affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare fin da quando aveva 18 anni. In un’intervista a La Verità la cantante 46enne, ex concorrente di Miss Italia e vincitrice nel 1998 del Festival di Sanremo con il brano Senza te o con te sia nella sezione Giovani che nella sezione Campioni, ha raccontato: "L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando. Rosico che non posso più vedermi, sia quando sono in tuta che quando sono gnocca". "Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce, faccio quel che posso", ha detto ancora la cantante, che è stata anche atleta paralimpica.

"L'inclusione è uno stile di vita"

Nella stessa intervista la cantante ha delineato anche cosa significa per lei il concetto di inclusione: "Per me inclusione è uno stile di vita, una cultura e non basta parlare soltanto - ha spiegato Annalisa Minetti -. Penso che l'attività motoria sia uno strumento efficace per insegnarlo ai giovani. Mi pare invece che stiamo dividendo il mondo per categorie e non per persone. Omosessuali, persone con ritardo cognitivo, non vedenti. Si divide, non si unisce".