Chiara Ferragni, critiche dalla follower di 11 anni per la foto nuda

“Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare”. Giulia, campionessa di equitazione di 11 anni, ha rimproverato su Instagram Chiara Ferragni, che nei giorni scorsi ha pubblicato un selfie allo specchio in cui copre con la mano il seno senza veli e indossa soltanto un paio di slip che rivelano le curve posteriori. “Compro tante cose tue, quaderni costumi da bagno vestiti, mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati” ha proseguito la ragazzina. “Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette, ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento non ne sarei per niente fiera”. Per rafforzare l’argomentazione, Giulia ha anche immaginato la possibile futura reazione di Vittoria, la figlia che l'imprenditrice e influencer ha avuto da Fedez due anni fa: “So che non leggerai le parole di una ragazzina però la Vitto avrà la mia età tra non tantissimi anni e queste sono foto che restano per sempre su Internet, non penso sia qualcosa di cui andare fieri far vedere il c**o così”. Travolta dall’indignazione e dalle polemiche di vari utenti, Ferragni ha replicato al commento della giovane follower: “Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno ed anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo”. L’imprenditrice digitale ha difeso anche la libertà femminile: “Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve aver paura di dare un’idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle? Ci hanno insegnato che le donne non possono osare, e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che TUTTI dovremmo avere”. Ferragni ha concluso con una provocazione: “Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora”.