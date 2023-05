Beyoncé e Jay-Z hanno acquistato la villa più costosa della California

Una villa da 200 milioni di dollari e 40mila metri quadri è il nuovo acquisto da record della coppia di artisti Condividi

Beyoncé e Jay-Z hanno da poco comprato una villa, o forse sarebbe meglio dire un'oasi, di circa 40mila metri quadri e dal valore di 200 milioni di dollari, prezzo che la rende automaticamente la casa più costosa mai venduta nello stato della California. Nel quadro più generale degli Stati Uniti, il record resta invece ancora intatto, ed è riconducibile all'imprenditore miliardario Ken Griffin, che nel 2019 ha comprato, per ben 238 milioni di dollari, un'imponente casa a Central Park, New York.

Il nuovo record della coppia non è di tipo musicale, ma immobiliare Nella sua carriera, Beyoncé (attualmente in tournée con il Renaissance World Tour ) è stata vincitrice di 32 Grammy Awards, 22 dei quali da solista, divenendo così l'artista più titolata della premiazione, nonché la cantautrice con il maggior numero di candidature accumulate. Dall’altra parte anche il marito Jay-Z è uno dei rapper di maggior successo nella scena musicale internazionale; non a caso nel 2006, MTV lo ha nominato il miglior rapper di tutti i tempi. Con una vendita di oltre 125 milioni di copie in tutto il mondo, Jay-Z detiene infatti il record come rapper con il maggior numero di vittorie ai Grammy Awards. La coppia, sposata dal 2008 e con tre figli, evidentemente non ama primeggiare solo nella musica ma anche nel mercato immobiliare. Con la nuova villa di lusso, da oltre 200 milioni di dollari, Beyoncé e Jay-Z hanno infatti stabilito un nuovo record, non più di tipo musicale: secondo quanto riportato da TMZ, con l’acquisto della nuova proprietà, la coppia ha segnato un punto di svolta nel mercato immobiliare californiano. approfondimento Beyoncé sta per lanciare un brand di prodotti per capelli

La villa, progettata dall'architetto giapponese Tadao Andō La proprietà di lusso, che risulta essere la più costosa mai comprata in California, è stata progettata dall'architetto giapponese Tadao Andō, vincitore del Premio Pritzker, che nel frattempo si occupando anche della casa acquistata dal rapper Kanye West a Malibu. La villa di Beyoncé e Jay-Z, capolavoro architettonico minimalista, è circondata da un terreno di quasi 40mila metri quadrati e si trova su un promontorio affacciato sull'Oceano Pacifico. Lo stile della "casa", un moderno mix di vetro e cemento, è stato immaginato dal collezionista d'arte William Bell, che aveva acquistato la villa, nel 2003, per 14,5 milioni. La proprietà, comprende anche un gioco d'acqua interno, una piscina, una dépendance ed un prato arroccato su una scogliera che domina la spiaggia sottostante. Con un prezzo di listino iniziale pari a 289 milioni di dollari, si potrebbe comunque dire che la coppia dello star system abbia fatto un affare, comprandola per "soli" 200 milioni di dollari.

I vicini di casa Con il loro acquisto, la potente coppia della scena hip-hop internazionale ha “rubato” il primato della villa più costa mai acquistata in California al loro nuovo vicino, l’imprenditore Marc Andreessen, il quale aveva pagato 177 milioni di dollari per la propria casa, che si trova proprio accanto a quella di Beyoncé e Jay-Z. Gli altri vicini di casa della coppia, abitano in proprietà altrettanto prestigiose, come il co-fondatore di WhatsApp Jan Koum, che ha comprato la propria villa per 87 milioni di dollari, o la miliardaria Tamara Gustavson, che ha recentemente messo sul mercato la propria casa per 127,5 milioni di dollari.