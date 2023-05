Kim Kardashian e Tom Brady insieme alle Bahamas: cosa sappiamo

Tutto è cominciato quando l’imprenditrice ha deciso di acquistare casa alle Bahamas. Tuttavia, le cose non sono come sembrano (almeno secondo la cronaca rosa d’oltreoceano)

Nelle scorse settimane, hanno cominciato a circolare voci sull’interesse di Kim Kardashian per le Bahamas . L’imprenditrice e influencer, che ora sembra volersi dedicare alla carriera legale, avrebbe iniziato a cercare casa a Baker’s Bay . La villa individuata per le sue vacanze sarebbe molto vicina a quella posseduta da Tom Brady. E proprio a lui, Kim si sarebbe rivolta per ricevere qualche consiglio. Il gossip non se l’è fatto ripetere due volte: che tra Kim Kardashian e Tom Brady sia nato del tenero?

La smentita

In realtà, tra i due non ci sarebbe davvero nulla (almeno per il momento). I portavoci dell’ex sportivo hanno contattato Entertainment Tonight per smentire la notizia. “Tom e Kim sono stati in contatto poiché lei sta cercando di acquistare una proprietà dove lui ha già una casa per le vacanze. Nonostante questo però sono solo amici e non si frequentano”: queste le loro parole.

Sempre ad Entertainment Tonight, una fonte vicina questa volta a Kim Kardashian, ha ribadito: “Kim è sempre più a suo agio nell'essere single. Non ha fretta di incontrare qualcuno e le piace lavorare, stare con i suoi figli e fare le sue cose. È aperta a uscire con qualcuno che non è famoso ma si rende conto che potrebbe essere difficile per un ragazzo se non è abituato a tutto questo. Tutti vogliono sistemarla, ma lei è sicura che, se succederà, sarà tutto molto naturale”.

Per il momento, dunque, una relazione tra Kim Kardashian e Tom Brady è esclusa.