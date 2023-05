Morta a 35 anni la ballerina Maria Miceli. Tra i lavori a Camera Cafè

Si è spenta a soli 35 anni Maria Miceli , ballerina, coreografa e fotomodella. Come riportato da Il Mattino , i funerali si sono svolti sabato 13 maggio.

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Maria Miceli dopo una lunga battaglia contro un brutto male. La ballerina è stata un volto del mondo dello spettacolo prendendo parte a vari programmi televisivi, tra i quali Camera Cafè. Tra i suoi lavori anche il videoclip Grande Amore de Il Volo.

Fin da piccola Maria Miceli, laureata in Lettere antiche e Archeologia, aveva mostrato una grande passione per lo spettacolo con lo studio della danza classica e il successivo perfezionamento in altri stili, tra i quali il tango e il flamenco.