Monica Sirianni, ex-concorrente del Grande Fratello morta a 37 anni

La donna si è sentita male mentre si trovava con gli amici nel bar di un paese in provincia di Catanzaro. Sono in corso gli accertamenti sulle cause del decesso

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Monica Sirianni, ex-concorrente del Grande Fratello 12, è morta nella tarda serata di venerdì 5 maggio all’età di 37 anni per un malore improvviso che ha accusato mentre si trovava con gli amici in un bar di Soveria Mannelli, in provincia Catanzaro. Secondo i giornali locali che per primi hanno riportato la notizia della scomparsa, gli amici della donna hanno immediatamente lanciato l’allarme e hanno richiesto il trasporto d’urgenza in ospedale. I soccorsi, tuttavia, sono stati vani: poco dopo l’arrivo in pronto soccorso, Sirianni ha perso la vita. Sono attualmente in corso gli accertamenti sulle cause del malore che ha innescato il decesso, nel frattempo non si esclude che la donna sia rimasta vittima di un infarto.