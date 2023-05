Amici di Maria de Filippi, tutte le anticipazioni sulla semifinale

L’attesa semifinale di Amici di Maria De Filippi andrà in onda sabato 6 maggio

Tutto pronto per la semifinale del talent-show condotto da Maria De Filippi . Pochi minuti fa la produzione di Amici ha svelato la data della messa in onda del penultimo appuntamento.

amici, quando va in onda la semifinale

Nei giorni precedenti Fanpage ha lanciato la notizia del possibile slittamento della semifinale per alcuni casi di Covid. L’ufficio stampa del programma ha raggiunto il magazine comunicando: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. Attendiamo notizie dalla produzione”.

Ora, l’account Instagram di Amici ha dato appuntamento al pubblico per sabato 6 maggio.