Paolo Kessisoglu, il ricordo dei genitori scomparsi in 150 giorni

Da "Modern Family" a "This Is Us": i 20 papà più famosi delle serie tv

Il 19 marzo si festeggiano i papà. Da 'Happy Days' a 'Breaking Bad', sono tantissimi i telefilm in cui questa figura funge da collante o viene esaltata nel corso della storia. Dal più serio a quello protettivo, fino al babbo amico e giocherellone: i genitori più amati di sitcom e fiction

Il 19 marzo si celebra la festa del papà e sono tantissime le serie tv in cui il ruolo del padre è determinante per lo svolgimento della storia o per caratterizzare un altro personaggio. Uno dei primi genitori entrato nelle famiglie di tutto il mondo è sicuramente Howard Cunningham di "Happy Days" il quale, oltre che ai figli Richie e Joanie, dispensa consigli anche a tutti i loro amici che passano per casa o al mitico locale "Arnold's"

Uno dei padri più ammirati della tv non può che essere Jack Pearson di "This is Us". I suoi tre figli sono nati il giorno del suo compleanno e lui rinuncia a tutto per loro e per la sua famiglia, facendoli sentire profondamente amati. Li sostiene e tiene uniti cercando di rispettare la loro diversità e di spronarli a superare le loro paure e debolezze