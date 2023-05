“Cupid mania”, il singolo delle Fifty Fifty è da record

Sono il gruppo K- pop del momento, il più veloce a scalare la Top 50 di Billboard America, più di 200 milioni di streaming, con oltre 17 milioni di ascoltatori mensili, una hit virale in tutto il mondo entrando al n. 1 della Global Viral di Spotify e nella top 10 della Global Chart.

Sio, Aran, Keena e Saena sono giovani, sudcoreane, hanno il viso pulito e fresco, cantano in inglese l'amore, ma da protagoniste. In un mix tra il retrò e il funky le Fifty Fifty, conquistano le classifiche e i social con la loro Cupid.

Il video ha oltre 36 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 12 miliardi su TikTok. Atmosfere zuccherose e balletto irresistibile, molti sono gli influencer e i volti noti in Italia che sono stati contagiati dal sound, la voglia di sfida e di replicare dilaga così come il divertimento, parola di Ciro e Fru dei The Jackal.