Met Gala 2023, dove vederlo e come seguirlo in diretta

Il Met Gala è l'appuntamento fashion più importante del pianeta. Lo sanno bene le celebrities invitate, e i tantissimi curiosi che sbirciano i loro look. I vip meglio vestiti al mondo celebreranno anche quest'anno il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, e renderanno omaggio a Karl Lagerfeld (Karl Lagerfeld: A Line of Beauty il titolo della mostra, aperta al pubblico dal 5 maggio al 16 luglio 2023). Ma dove vedere il Met Gala in diretta?

Dove vedere il Met Gala La diretta del Met Gala ha inizio alle 6.30 pm, orario di Los Angeles. In Italia, dunque, l’appuntamento è poco dopo le 00.30, nella notte tra il 1° e il 2 maggio. Il livestream ufficiale sarà condotto dall’attrice e presentatrice La La Anthony, dal giornalista Derek Blasberg e da Chloe Fineman (Saturday Night Live), con l’ex youtuber Emma Chamberlain corrispondente di Vogue sul red carpet. Per vedere il tappeto rosso in streaming, dunque, è necessario collegarsi al sito di Vogue oppure andare sui suoi canali social: YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. leggi anche Met Gala 2023, il tema di quest'anno, la guest list e cosa sapere

Cosa aspettarsi dal Met Gala 2023 Come il titolo della mostra suggerisce, il tema del Met Gala 2023 è “In onore di Karl”. Le star invitate saranno chiamate a omaggiare il genio dello stilista, scomparso nel 2019 dopo una lunga carriera in Balmain, Patou, Chloé, Fendi e Chanel, e dopo aver fondato il suo brand. Sarà dunque vastissimo il patrimonio a cui gli ospiti potranno accedere, per costruire look di cui si parlerà nei mesi e negli anni a venire. Michaela Coel, Penélope Cruz, Roger Federer, Dua Lipa e Anna Wintour saranno i co-presidenti dell’edizione. La lista degli invitati è top secret fino all’ultimo. Secondo le indiscrezioni trapelate dovrebbero esserci Paris Hilton (per la prima volta) e Kim Kardashian (che ha postato su Instagram una foto con Chupette, la gatta di Karl).