Sarah Felberbaum e la depressione, la confessione dell'attrice

Prima di affrontare un percorso di guarigione, durante il quale è stata assistita anche dal marito Daniele De Rossi, l'attrice ha sofferto di disturbi alimentari e si è autoprocurata del male fisico

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “So cosa significa la depressione...Ho avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché”. In un’intervista rilasciata al magazine Oggi Sarah Felberbaum, 43 anni, attrice, conduttrice televisiva e modella, ha raccontato di aver affrontato una lunga battaglia emotiva e alimentare. “È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio” ha detto con riferimento al secondogenito Noah, 6 anni, avuto dal marito, l’ex-calciatore e oggi allenatore Daniele De Rossi. “Ogni tanto torno ancora dallo specialista. Ma il brutto è ormai archiviato”.

LA SCOPERTA DELLA MALATTIA E IL SUPPORTO DEL MARITO “A volte pensi di essere invisibile e che la gente non veda quanto stai soffrendo" ha proseguito Felberbaum. "L’unica che se n’era accorta e me lo aveva detto era stata mia suocera. Noah aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice, ma mi avevano fatto una proposta e mi è mancato il coraggio di dire no...Avrei dovuto prendermi del tempo”. Una volta presa coscienza del problema grazie alle osservazioni della mamma di De Rossi, fondamentale è stato anche l'aiuto del marito per affrontare il percorso di guarigione: “Quando l’ho conosciuto ho detto: “Vabbe’, un calciatore, non può essere”, e invece dopo più di dieci anni eccoci qui. Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita...Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici”. I due, che si sono fidanzati ufficialmente nel 2011 e si sono sposati alle Maldive nel 2015, hanno avuto due figli, Olivia Rose di 9 anni e il piccolo Noah. approfondimento Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi, la storia d'amore

PRESTO IN TELEVISIONE Il 25 aprile Felberbaum tornerà sul piccolo schermo nel film Tina Anselmi - Una vita per la democrazia, dove interpreterà la partigiana Tina Anselmi: “Mi sarebbe piaciuto essere lei. Ma non ho un quarto della sua forza, del suo carattere...Spero che questo film ricordi, o insegni, che la battaglia per la parità non è nata adesso ma ha origini antiche. Deve dare a noi donne la spinta a non mollare mai”. approfondimento Poli opposti, il cast del film con Luca Argentero e Sarah Felberbaum