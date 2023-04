"La buona novella", Marcorè porta in scena il De Andrè del '69

Il riferimento all'album del '69

Dopo Quello che non so, Neri Marcorè e il drammaturgo e regista Giorgio Gallione portano in scena La buona novella, il primo concept album di De Andrè che venne pubblicato nel 1969. Molti personaggi in quella che, spiega Gallione, è pensata come una "Sacra Rappresentazione contemporanea che alterna e intreccia le canzioni di De Andrè con i brani narrativi dei Vangeli apocrifi a cui si ispirò". La forma è quella di un'opera da camera con partitura e testo composti per Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. Di quell'album De Andrè disse: "Quando lo scrissi si era in piena lotta studentesca e le persone meno attente - che sono poi sempre la maggioranza di noi - compagni, amici, coetanei, considerarono quel disco come anacronistico. Mi dicevano: "Ma come? Noi andiamo a lottare nelle università e fuori dalle università contro abusi e soprusi e tu invece ci vieni a raccontare la storia - che peraltro già conosciamo - della predicazione di Gesù Cristo". Non avevano capito che in effetti La Buona Novella voleva essere un'allegoria - era una allegoria - che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e più sensate della rivolta del '68 e istanze, da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate ma da un punto di vista etico sociale direi molto simili, che un signore anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell'autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universali. Si chiamava Gesù di Nazaret e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi".