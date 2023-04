Alessandra Mastronardi annuncia il matrimonio con Gianpaolo Sannino

La storia con Gianpaolo Sannino

Il nuovo incontro con i due è avvenuto 15 anni dopo che l’uno aveva perso le tracce dell’altra e viceversa ma quando finalmente i loro sguardi si sono incrociati di nuovo, qualcosa è cambiato. “Devi capire che è la persona della vita e che non ci puoi fare nulla, devi cedere”, ha dichiarato l’attrice, che pare abbia parlato a lungo di Gianpaolo alle sue amiche: “Ne avevo così tanto parlato alle mie amiche, che alla fine pensavano che fosse un animale mitologico, che mi fossi inventata tutto…”. La prima uscita pubblica della coppia è stata pochi mesi fa, alla prima della Scala di Milano: “Mi ha maledetto, perché, da riservato quale è, era agitato. Io gli dicevo di rilassarsi. Lui: ‘Ma rilassati cosa?! Alla nostra prima uscita mi porti in un posto con il presidente della Repubblica?’. È stato molto divertente vederlo in difficoltà”. In questi anni, non si può dire che i due abbiano avuto contatti frequenti, come spiega la stessa Mastronardi: “Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”.