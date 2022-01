Alessandra Mastronardi conferma la rottura con Ross McCall

Alessandra Mastronardi conferma l’addio a Ross McCall sui social

Come raccontato in una Instagram Story condivisa dall’attrice partenopea, in risposta alla notizia pubblicata su un noto settimanale online, Alessandra Mastronardi e Ross McCall avrebbero scelto di mettere fine alla loro promessa di amore eterno, dopo i continui rinvii della cerimonia a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Un amore che, come racconta Mastronardi, si è concluso “nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco”. L’attrice ha in particolare negato la scrittura di alcune notizie che non solo la vedrebbero ricevere la tanto attesa proposta nuziale proprio nel giorno del suo compleanno 2021, ma che, soprattutto, vedrebbero il suo addio a McCall segnato dalla presenza nel cuore di un altro uomo.

La storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall

Ha, per così dire, “debuttato” sotto i riflettori italiani in maniera ufficiale, la scorsa estate del 2019, quando la coppia si è mostrata insieme sul red carpet del “Festival del Cinema di Venezia” di cui Alessandra Mastronardi era madrina. Una coppia da sempre restia ad ogni tipo pettegolezzi, nonostante amasse condividere sui social attimi della sua quotidianità e del suo amore. Quella dell’attrice partenopea e del collega scozzese, sembrava una storia da film, tanto che, è di solo poco tempo fa l’intervista di Mastronardi a “Confidenze” in cui rivela di aver conosciuto l’ormai ex compagno “A Roma, sul set di ‘Us’, il film scritto e interpretato da lui. Qualche mese dopo è nato l’amore”. “È vero che mi ha chiesto di sposarlo. Ed è vero che gli ho detto di sì. Ma non so quando. Dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro (tra Roma e Londra)”, aveva spiegato lei a giugno 2021. Ora, entrambi, hanno cancellato tutte le foto di coppia sui social. Indizio che per settimane ha dato via al rincorrersi della notizia su una possibile rottura, confermata ufficialmente solo poche ore fa.