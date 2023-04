Joaquìn Cortés ricoverato d'urgenza a Madrid: "Ho avuto paura"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il ballerino spagnolo Joaquìn Cortés, 54 anni, è stato ricoverato d’urgenza a Madrid dopo essere svenuto qualche giorno fa mentre giocava con i figli. L’artista, ancora in ospedale in attesa di diagnosi, ha rivelato in un post su Instagram in cui appare disteso in un letto di aver percepito i primi malesseri “alcune settimane fa, con tosse, spossatezza, mal di testa” e in coincidenza con un periodo di intensa attività sul palcoscenico per la tournée dello spettacolo Esencia: “Nonostante ciò, ho provato senza sosta per settimane e sono riuscito a ballare a Madrid al Teatro Real e a Barcellona al Liceu”. Secondo El Pais, neppure i colleghi erano a conoscenza dello stato di salute del ballerino. Cortés ha proseguito: “Quello che era iniziato come un semplice spavento si è gradualmente aggravato...Qualche giorno fa, accompagnando mio figlio Romeo a scuola, ho iniziato a tossire e sono rimasto stordito mentre guidavo. Ho avuto paura, ma poi è passata”. E ancora: “L’altro giorno sono arrivato a Madrid da San Sebastian e mentre tornavo a casa dall’aeroporto ho ricominciato a tossire, ma questa volta ho dovuto chiedere a mia moglie Mónica Moreno di prendere il volante perché all’improvviso non vedevo più nulla”. L’ultimo malore si è verificato pochi giorni fa in presenza dei bambini: “Sono svenuto subito. Sono arrivato al pronto soccorso con una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa. Da allora sono stato sottoposto a esami cardiologici, neurologici e pneumologici. Sono sotto antibiotici con ossigeno”. Nonostante i problemi di salute il ballerino, ora sottoposto ad accertamenti, ha mostrato un atteggiamento positivo: “Mi dà speranza pensare che se ho ballato intensamente anche con pochissimo ossigeno nel sangue e con qualche infezione nei polmoni...chissà come ballerò quando mi sarò ripreso!”.