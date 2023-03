Cosmoprof 2023, a Bologna tutto il mondo del beauty

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



C’è un mondo di novità, come il primo shampoo lisciante al mondo, o quello che stimola la crescita dei capelli. O l’ultima evoluzione di macchinari per la forma fisica, che scolpiscono anche gli addominali di lui. O agiscono sul corpo di lei, incrociando il mondo del fitness, con il maxi rullo roteante abbinato agli infrarossi che tonifica polpacci, glutei, fianchi e interno coscia. Torna il Cosmoprof, edizione 2023, la numero 54, e Bologna diventa ancora una volta la capitale della bellezza. Una vetrina irrinunciabile per gli operatori del settore della cosmetica provenienti da ogni parte del mondo. L’offerta espositiva è in nome dell’eccellenza.



DANIELA SANTANCHÈ: “QUESTO È L’ANNO DEL SORPASSO, UN SETTORE IMPORTANTE PER IL PIL”

“Questo è l’anno del sorpasso -dice il ministro del Turismo Daniela Santanchè- ancora di più rispetto ai dati della pre-pandemia. È un settore che per il PIL è importante, perché la filiera cosmetica è di 33 miliardi. C’è una maggioranza di occupazione femminile e le aziende investono molto sulla ricerca e sullo sviluppo”.



QUASI 3.000 ESPOSITORI PROVENIENTI DA 64 PAESI, 11% IN PIÙ RISPETTO AL 2022

“Abbiamo quasi 3000 espositori da tutto il mondo, abbiamo di nuovo i cinesi e non solo loro -dice il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari- la dimensione internazionale si caratterizza, la qualità degli espositori è nota e ogni volta ci stupiscono con la ricerca e l’innovazione che mettono sulle loro produzioni e tutta la filiera che c’è dietro”.



2022 IL FATTURATO TOTALE DELL’INDUSTRIA COSMETICA IN ITALIA HA RAGGIUNTO I 13,3 MILIARDI

“La propensione all’investimento su leve strategiche, la capacità di interpretare l’evoluzione del mercato e l’apertura verso i mercati internazionali contribuiscono a rendere la cosmesi un settore reattivo, in grado di affrontare le sfide imposte da scenari complessi -commenta Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia- abbiamo chiuso con un fatturato di 13,3 miliardi, il più alto numero a livello di fatturato mai raggiunto. Siamo a ben oltre i livelli pre-pandemici".



Cosmoprof Worldwide Bologna si conferma l’osservatorio ideale per le tendenze per il mondo beauty, la culla delle innovazioni e delle tendenze. E il Made in Italy si conferma leader di questo settore: di produzione italiana è la prima crema per il viso “su misura” che viene creata ad hoc dalla dermotecnologa e personalizzata in base alle esigenze specifiche della persona.