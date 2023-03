Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti nominati

grande fratello vip, davide donadei eliminato

approfondimento

Nell’ultima puntata del programma Davide Donadei ha dovuto porre fine al suo percorso all’interno della casa poiché scelto dal 4% del pubblico contro il 31% a favore di Antonella Fiordelisi, il 25% per Nikita Pelizon, il 12% per Giaele De Donà, l’11% per Alberto De Pisis, il 10% per Luca Onestini e il 7% per Milena Miconi.