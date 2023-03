Grande Fratello VIP, chi è uscito nella puntata di giovedì 9 marzo

Puntata ricca di colpi di scena. Il padrone di casa ha accompagnato il pubblico nel corso di un appuntamento che non ha risparmiato emozioni, a partire dall’eliminazione di Edoardo Donnamaria per un comportamento avuto all’interno della casa.

grande fratello vip, davide donadei eliminato

Successivamente, Alfonso Signorini ha svelato l’esito del televoto annunciando l’eliminazione di Davide Donadei poiché scelto dal 4% del pubblico. Queste le altre percentuali: 31% per Antonella Fiordelisi, 25% per Nikita Pelizon, 12% per Giaele De Donà, 11% per Alberto De Pisis, 10% per Luca Onestini e 7% per Milena Miconi.