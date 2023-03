Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti nominati

In arrivo un nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP . Alfonso Signorini tornerà al centro dello studio per raccontare quanto accaduto negli ultimi giorni all’interno del reality-show. Attesa per il risultato del televoto.

Il padrone di casa sarà alla guida del programma , al suo fianco Orietta Berti , Sonia Bruganelli e Giulia Salemi . Nel corso dell’ultima puntata i concorrenti sono stati chiamati a fare le nomination non sapendo che il televoto sarebbe servito a decretare il primo finalista di questa edizione e non un nuovo eliminato.

Queste le percentuali di voto: 34% per Edoardo Tavassi, 19% per Nikita Pelizon, 18% per Antonella Fiordelisi, 17% per Edoardo Donnamaria e 12% per Sarah Altobello.