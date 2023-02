È nato Noè Roberto, il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina

Fiocco azzurro in casa Argentero per la nascita di Noé Roberto , nome che è stato diffuso sui social media, attraverso i profili ufficiali dei genitori Cristina Marino e Luca Argentero , al settimo cielo per l'arrivo del secondo figlio. Nel post, che ritrae la piccola manina del bambino, anche la specifica della data di nascita: il bimbo è nato ieri, giovedì 16 febbraio e la mamma e il papà hanno atteso qualche ora prima di comunicarlo al mondo.

L'annuncio con una foto su Instagram

vedi anche

Mia Ceran incinta si ferma, chiude in anticipo "Nei tuoi panni"

Instagram è, ormai, diventata la principale fonte di notizie per i personaggi più amati del mondo dello spettacolo, al punto che sia i fan che gli addetti ai lavori devono attendere post e Stories per avere conferme e aggiornamenti a proposito delle vite private dei vip di casa nostra e non solo. Con un post congiunto, altra pratica molto in voga di recente, Luca Argentero e Cristina Marino hanno presentato a tutti il loro secondogenito, un bambino il cui arrivo era stato annunciato lo scorso settembre, sempre attraverso Instagram con un'altra foto. In questi mesi la mamma aveva tenuto aggiornati i fan con molte foto col pancione sempre protagonista. L'attrice ha raccontato i momenti salienti della sua gravidanza nella quale ha continuato a lavorare, viaggiare, allenarsi. Marino è poi apparsa diverse volte in pubblico negli ultimi mesi insieme all'attore di Doc - Nelle tue mani.