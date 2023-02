Mia Ceran incinta si ferma, chiude in anticipo "Nei tuoi panni"

"Per molti mesi, sulle ali dell'entusiasmo, sono stata convinta che avrei lavorato fino al giorno in cui sarebbero arrivate le contrazioni. E invece mi fermo”. La giornalista Mia Ceran annuncia così, in un post su Instagram, la chiusura anticipata del suo programma "Nei tuoi panni", in onda tutti i pomeriggi su Rai2

La giornalista Mia Ceran è in dolce attesa e ha deciso di fermarsi, quindi chiude in anticipo il suo programma intitolato Nei tuoi panni, in onda tutti i pomeriggi su Rai2. Condurrà comunque lo show fino al 3 marzo, ossia fino al nono mese di gravidanza, ma dopo il parto si prenderà una pausa.

L'annuncio del sipario calato in anticipo sul suo show arriva dalla sua pagina di Instagram, in cui nelle scorse ore ha pubblicato una foto di lei sorridente all’interno dello studio di Nei tuoi panni, con la pancia inequivocabile di una bella gravidanza. Lo scatto è corredato da una lunga didascalia in cui si apre senza filtri, confessandosi ai suoi follower.

“Per molti mesi, sulle ali dell’entusiasmo, sono stata convinta che avrei lavorato fino al giorno in cui sarebbero arrivate le contrazioni. L’ospedale dove intendo partorire peraltro è vicinissimo alla Rai, pensavo: sarà una passeggiata (va bene magari un po’ di corsa, ma una passeggiata). Uscirò dopo aver partorito, e qualche giorno dopo sarò di nuovo in onda, in fondo sto bene (scongiuri del caso), ho una super squadra che lavora con me, ho un compagno e dei nonni che mi aiutano con il mio primo figlio, perché dovrei fermarmi?”, con queste parole inizia la lunga didascalia dell’ultimo post su IG di Mia Ceran.

“E invece mi fermo. Mi fermo perché a volte va bene dire: non ce la faccio. Lo ha fatto qualche settimana fa la premier neozelandese Jacinda Ardern con una modernità ed un coraggio che ho trovato ammirevoli per una donna nella sua posizione: ‘non ho più benzina nel serbatoio’, quindi mi fermo, e questo non toglie nulla a quel che ho fatto fin qui. Ecco, io, nel mio piccolo, non riesco più a fare la giocoliera tra un programma televisivo quotidiano, un podcast 6/7, un figlio di un anno e un altro in arrivo. Ho sempre avuto paura che fosse una debolezza ammettere di non farcela, invece ho capito che la maturità è anche sapere quanto chiedere a se stessi, riconoscere che a volte la priorità non è il lavoro, e che questo non ci rende meno validi o meno affidabili”, ha scritto Mia Ceran su Instagram.

Potete guardare il post di Instagram di Mia Ceran in fondo a questo articolo.