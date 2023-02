Il grande pianista ha tenuto un concerto sold out al Piermarini con un programma dedicato al Novecento e alla ricerca del suono e a Chopin. Una serata che ha dato il via a una settimana densa di appuntamenti al Piermarini con il battesimo della Scala tv e il ritorno del Maestro Daniel Barenboim

Alla Scala è di casa. E, come accade ormai ogni anno, è stato applauditissimo dal pubblico in un teatro sold out. Maurizio Pollini, classe 1942, è tornato al Piermarini con un concerto, per il ciclo “Grandi Pianisti alla Scala”, in cui ha eseguito un programma tipicamente polliniano per gran parte dedicato al Novecento.

Il programma

Primo tempo dedicato alla cosiddetta dodecafonia con i Drei Klavierstücke op. 11 e i Sechs kleine Klavierstücke op. 19 di Arnold Schönberg, di cui il grande pianista è uno storico interprete, e alle …sofferte onde serene… il pezzo per pianoforte e nastro magnetico che nel 1977 Luigi Nono dedicò al pianista milanese e a sua moglie Marilisa. Una pagina, quest’ultima, che ha cambiato la musica di quegli anni e che resta oggi tra le più rappresentative dell’avanguardia europea.

Con Pollini è tornato così alla Scala Alvise Vidolin, figura di riferimento nel campo della musica elettronica e della regia sonora.

La seconda parte è stata invece dedicata a Fryderyk Chopin con la Mazurca n. 3 op. 56, la Barcarolle op. 60 e il divertente Scherzo n. 1 op. 20.

Lunghissimi e calorosi applausi hanno accolto il grande pianista, che alla Scala ha debuttato a soli 16 anni con la prima esecuzione assoluta della Fantasia per pianoforte e strumenti a corda di Giorgio Federico Ghedini diretta da Thomas Schippers.