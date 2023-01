Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination

approfondimento

Gossip, tutti i video

L’ultima puntata del Grande Fratello VIP, andata in onda lunedì 23 gennaio, ha visto l’eliminazione di Wilma Goich, preferita dal 3% del pubblico contro il 34% a favore di Nikita Pelizon, il 23% per Giaele De Donà, il 16% per Alberto De Pisis, il 13% per George Ciupilan e l’11% per Sarah Altobello.