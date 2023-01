Grande Fratello VIP, Dana Saber eliminata lunedì 16 gennaio

Eliminata Dana Saber, in nomination George Ciupilan, Wilma Goich, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Sarah Altobello

Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination

Il televoto ha visto la sconfitta di Dana Saber, scelta dal 28% del pubblico contro il 29% a favore di Nicole Murgia e il 43% per Nikita Pelizon.

Dopo l’eliminazione, la modella ha fatto il suo ingresso nello studio per aprire il biglietto con la possibilità di rientrare in casa, ma nessun ritorno per lei.