Shakira e Piqué, su TikTok il filtro che dice se sei Rolex o Casio

Dopo la revenge song di Shakira contro l’ex - la ormai celeberrima canzone in cui la popstar canta “hai scambiato un Rolex per un Casio, hai scambiato una Ferrari per una Twingo” (titolo del brano "BZRP Music Sessions #53") - sul social network dei brevi video approda un filtro che mostra se l'utente è un orologio oppure l'altro

Il celebre social network dei brevi video, TikTok, ha scelto di cavalcare la tendenza inaugurata dalla revenge song di Shakira contro l’ex marito, Gerard Piqué.

Parliamo dell’ormai celeberrima canzone in cui la popstar canta le parole “hai scambiato un Rolex per un Casio, hai scambiato una Ferrari per una Twingo” (titolo del brano: BZRP Music Sessions #53).



In queste ore su TikTok è approdata una novità a tema: un filtro che mostra se l'utente è un orologio oppure l'altro, un Rolex o un Casio appunto. Per par condicio, si attende quindi un filtro che determini se un utente è una Ferrari o una Twingo…



Shakira, Piqué, Clara, la Twingo, la Ferrari, il Casio, il Rolex… la famosa cantante colombiana è riuscita a creare una soap opera incredibile, qualcosa che nelle sette note non aveva precedenti. Più che nelle sette note, nel gossip legato a queste, ecco.



Tutto nasce da quella che è già una mega hit: BZRP Music Sessions #53 è il brano recentemente lanciato da Shakira in cui l'artista le canta al suo ex. E con "le canta" intendiamo sia dentro sia fuori di metafora, visto che gliene dice quattro (stavolta davvero quattro: Rolex, Casio, Ferrari, Twingo) Il motivo delle sue ire messe in musica? Pare che lui l'abbia tradita. Oltre a prendersela con lui, Shakira se la prende anche con lei: la giovane modella con la quale il calciatore spagnolo sembrerebbe averle fatto le corna quando ancora erano “felicemente” sposati. La donna che è entrata nel mirino delle pallottole canore di Shakira è la nuova compagna del calciatore, la modella spagnola Clara Chia Marti, 23 anni (sottolineiamo l'età perché sembra essere uno dei punti che più mandano sui gangheri Shakira, nonostante i suoi 45 anni non debbano invidiare minimamente quei 23 della nuova dolce metà dell'ex).

La cantante di Barranquilla (Colombia) si paragona a una Ferrari e a un Rolex (quindi a qualcosa di estremamente lussuoso e, dunque, di maggior valore, secondo Shakira) e definisce invece la nuova fiamma del suo ex consorte come una Twingo e un Casio (qualcosa di molto meno lussuoso rispetto a Rolex e Ferrari, e secondo Shakira dunque di minor valore).

Da quelle associazioni in poi sono partite le innumerevoli puntate di questa soap, con tanto di lui che mostra fieramente il Casio al polso e che si presenta all'allenamento al volante di una Twingo (potete guardare i video che attestano il Casio e la Twingo di Piqué in fondo a questo articolo, dato che effettivamente c'è da non crederci. Il motivo per cui c'è da non crederci è perché parliamo comunque di due persone che condividono dei figli, quindi queste boutade e sketch da circo potrebbero risparmiarseli e risparmiarglieli).

Il marketing ironico di Casio

approfondimento Shakira ha messo il pupazzo di una strega davanti casa della suocera A unirsi al coro - anzi: alla soap opera - è uno dei brand “colpiti” da questa battaglia sentimentale in salsa vendicativa muy piccante: Casio.

In queste ore è sceso in campo anche il marchio dell'orologio che Shakira vorrebbe definire come "spazzatura" (o meglio come lungi dall'essere qualcosa di extra lusso come invece sarebbe lei e il suo corrispettivo da polso, il Rolex). L'ufficio marketing di Casio ha superato se stesso, twittando quanto segue: “Shakira, forse non siamo un Rolex, ma è chiaro che i nostri clienti ci sono fedeli”. Queste parole twittate dalla casa madre del leggendario orologio digitale hanno fatto il giro del mondo in una manciata di minuti. E da oggi Casio sarà quindi anche la casa madre dell'ironia geniale.

"Questo orologio è per la vita”, ha affermato Gerard Piqué mostrando l'orologio Casio (che adesso porta saldamente al polso, quasi come una nuova vera nuziale che lo lega alla nuova compagna) dopo che l'ex moglie lo aveva tirato in ballo nel testo della canzone e nel videoclip realizzati insieme al Dj e produttore argentino Bizarrap.

Proprio in risposta a quel brano, Piqué aveva prontamente annunciato con fierezza una partnership pubblicitaria con Casio. Ma dopo poche ore da quell'annuncio è apparso sui social network un comunicato in cui Casio smentiva la partnership, schierandosi dalla parte dell'ex moglie Shakira. Però - ennesimo colpo di scena - quel comunicato è un fake: quando i fan della cantante colombiana hanno scoperto che è un falso (dopo aver esultato per ore perché nella "guerra dei Roses" tra i due ex coniugi lui sembrava finalmente aver accusato un duro colpo), sono rimasti enormemente delusi e rammaricati.

Sul finto comunicato di Casio si leggeva quanto segue (perché, a onor di cronaca, questa soap opera musical-calcistica ve la dobbiamo raccontare in ogni minimo dettaglio ormai): "Venerdì 13 gennaio 2023, diverse versioni sono circolate sui social network su una sponsorizzazione di Casio verso un progetto diretto da Gerard Piqué. Attraverso questa dichiarazione, Casio si dissocia completamente da queste affermazioni. Finora non c'è stato alcun accordo per tale sponsorizzazione o interesse a realizzarlo. Chiediamo pubblicamente a Gerard Piqué di interrompere l'uso del nostro marchio senza autorizzazione ed evitare di fare dichiarazioni che non ci favoriscono al fine di prevenire azioni legali. Per quanto riguarda le opinioni scatenate dalla canzone pubblicata da Shakira e Bizarrap, mostriamo solidarietà con la sfortunata situazione che la cantante ha vissuto e, sebbene siamo neutrali sulla situazione dei due coinvolti, apprezziamo la menzione del marchio che ci ha beneficiato in modo significativo come strategia di marketing e posizionamento". Ah, dimenticavamo un episodio della soap opera: Shakira ha piazzato il pupazzo di una strega davanti casa dell'ex suocera. A completare il tutto, c'è il suo singolo in rotazione, filodiffuso a loop nella strofa in cui canta: “Mi hai lasciato come vicina di casa mia suocera / Con la stampa alla porta e il debito all’erario / Pensavi di avermi ferito e di avermi resa più dura / Le donne non piangono più, le donne fatturano”. Nemmeno i più fantasiosi sceneggiatori di serie televisive e film potrebbero arrivare a una trama così assurda, bisogna ammetterlo.

Il filtro di TikTok

approfondimento Shakira, la storia in musica con Gerard Piqué. FOTO In quanto terra promessa delle nuove tendenze social, TikTok non poteva di certo esimersi dal cavalcare l'onda. Dato che la canzone di Shakira è virale, proposta in ogni salsa (via lip sync, coreografie, meme e chi più ne ha più ne metta), il social network ha pensato bene di unire al virale il dilettevole. Il virale per loro equivale all’utile, e con utile intendiamo non solo il senso letterale del termine…



“Sarà che il filtro è studiato di proposito per far sentire tutti al top della gamma ma… raramente ci si imbatte in persone che rivelano di aver ottenuto come risultato il Casio” nota Alessia Morosini su un articolo recentemente apparso su Vanity Fair. “O forse, sono gli utenti stessi a rifiutare l’associazione e continuano a usare il filtro allo sfinimento, fino a quando non appare il Rolex. Chi può dirlo”, aggiunge Morosini su VF.



Di seguito vi mostriamo alcuni degli innumerevoli video di TikTok in cui spunta il filtro che dice se sei un Rolex oppure un Casio, scelti tra quelli di star nostrane (come Andrea Delogu e Luca Argentero) e di star internazionali (come il musicista messicano Paco Ayala). E in fondo a questo articolo trovate anche i tweet di Casio, oltre ai video che mostrano Gerard Piqué con un orologio Casio al polso e mentre guida al volante di un’automobile Twingo.



