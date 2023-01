Splendida Cornice, tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo people show

La cultura e il costume italiani visti dagli occhi della gente comune, questa la base di Splendida Cornice, nuovo programma di Geppi Cucciari Condividi

Parte oggi, giovedì 12 gennaio, la nuova avventura televisiva di Geppi Cucciari. L'attrice e conduttrice sarda sarà al timone di Splendida cornice, people show originale in onda dalle 21.20 su Rai3. Da anni, Geppi Cucciari ha lavorato per affrancarsi dal personaggio che il grande pubblico ha imparato a conoscere grazie alla sua partecipazione a Zelig e si è avvicinata al mondo culturale, senza mai dimenticare la verve ironica, più che comica, che la rende una delle più sagaci e divertenti interpreti della televisione pubblica. Dopo l'esperienza con "Per un pugno di libri", innanzitutto, ma successivamente anche "Rai Pipol" e "Che succ3de?" e dopo aver magistralmente condotto l'ultima edizione del premio letterario Strega, Geppi Cucciari torna in tv con un programma che promette di portare i telespettatori in un viaggio nella cultura e nei costumi degli italiani.

Che cos'è Splendida Cornice

In ogni puntata, Geppi Cucciari prenderà spunto dalle storie della gente comune, dalle notizie della settimana e dai fatti più curiosi che sono accaduti per spiegare, insieme a ospiti e professori, la cultura con un linguaggio semplice, popolare ma non accondiscendente. In studio sarà presente un pubblico votante diviso in categorie demoscopiche che disegneranno i consumi degli italiani per conoscerne le vicende e le predilezioni culturali. Il loro compito è quello di rivelare, attraverso la votazione, cosa ama e cosa potrebbe piacere agli italiani in base a quanto visto su temi che spaziano dalla letteratura all'arte, dal cinema al teatro e molto altro. Ci sarà un professore che, al grido di "prima l'italiano", vigilerà sulla congruità grammaticale di conduttori e ospiti. Una band scandirà i ritmi dell'improvvisazione organizzata. Splendida Cornice è un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, prodotto da Rai Cultura e Itv-Movie, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e con Gregorio Paolini, Federico Vozzi, Francesca Papasergi. La regia è di Alessandro Renna.