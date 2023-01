Chiara Ferragni incinta? Il video su TikTok che alimenta i dubbi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno deciso di mettere a tacere le voci insistenti degli ultimi giorni, quelle che presumevano l'arrivo di un terzo figlio della coppia.

“Non è incinta…”, hanno dichiarato i diretti interessati in un commento sui social, riferendosi ai tanti follower che in queste ore si stanno autoproclamando i ginecologi di Chiara Ferragni, in pratica. Perché negli ultimi giorni i social network sono stati invasi da dichiarazioni dei fan della famosa coppia (anzi: della famosa famiglia) che si dicono certi del fatto che la madre di Leone e Vittoria sia in dolce attesa del terzogenito.

Benché lei e il marito Fedez abbiano detto che non è così, i rumors non si placano e c’è chi vede ulteriori indizi ovunque, con una convinzione irremovibile che i Ferragnez si stiano ulteriormente allargando. Galeotto fu il video in cui hanno detto che annunceranno tra un mese e mezzo una cosa, che tutti hanno immediatamente immaginato potesse essere un fiocco rosa/azzurro. E per quanto Fedez abbia voluto sottolineare come quella cosa che annunceranno non sia una gravidanza, dicendo che "si tratta di una bella cosa di famiglia, non è incinta...", le voci continuano a susseguirsi.



Ad alimentare questa voglia dei fan è stata una diretta social di alcuni giorni fa durante la quale Fedez, mentre chiacchierava con la consorte, sembrava si stesse facendo sfuggire una confidenza di quel tipo. A fermarlo sarebbe stata la stessa direttissima interessata, la famosa influencer e imprenditrice, la quale avrebbe immediatamente fermato il marito dal confessare l’arcano…

La smentita è stata chiara, però: “Non è incinta”, queste le parole dei Ferragnez che avrebbero dovuto fugare ogni dubbio. E invece no: i fan non se la bevono, o almeno credono di non bersela.



In fondo a questo articolo trovate il video condiviso su TikTok da Chiara Ferragni che alimenterebbe ulteriori dubbi nei fan.