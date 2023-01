Dopo il grande successo de "Il Clown dei Clown", David Larible, il più grande clown del mondo, presenta al Teatro Menotti dal 5 all’8 gennaio la sua nuova produzione “Destino di Clown”. Il Clown che ha affiancato Jerry Lewis, amato da Julia Roberts e Woody Allen, porta in scena un repertorio di sketch inediti per i palcoscenici milanesi. Questa sera, 5 gennaio, lo spettacolo sarà alle 20, il 6 e 7 gennaio 6 alle 16.30 e alle 20, mentre domenica 8 gennaio lo show sarà alle 16.30. Da non perdere!

Un nuovo spettacolo, un nuovo capolavoro in cui David Larible, definito il "Clown dei Clown", amatissima star del Circo Barnum per 12 anni, racconta un improbabile casting in teatro che, alla fine, si rivela uno show esilarante e poetico.

"Destino di un Clown": il racconto ispirato da "Il monello" di Chaplin

Larible si presenta in un teatro ad un casting, ma le audizioni sono più complesse del previsto: il responsabile (l’attore comico Andrea Ginestra) è severissimo e, oltretutto, il clown pensa che tutti gli spettatori siano lì per partecipare alle selezioni e cerca quindi di coinvolgerli nei propri numeri. Larible porta in scena per la prima volta degli sketch inediti per Milano, ma già presentati di fronte a migliaia di spettatori in tutto il mondo. E ancora una volta riesce a stupire e a far sognare (oltre che a ridere tantissimo, che non fa mai male!). Nel corso dello spettacolo David Larible, accompagnato dalle musiche del pianista Mattia Gregorio, si improvvisa mago, cuoco, cantante internazionale di karaoke, funambolo, musicista e persino lanciatore di coltelli, con risultati esilaranti, ma regalando anche momenti molto romantici con una poetica marionetta ed un sognante carillon. Il grande artista, il cui personaggio è ispirato dal Monello di Chaplin, continua ad entusiasmare il pubblico con le sue gag, alcune delle quali sono state rodate con artisti del calibro di Jerry Lewis.