La nail art delle settimane tra ottobre e novembre non può che essere in linea con la festa più spaventosa dell'anno. Il mondo delle streghe e delle creature sinistre è l'ispirazione per realizzare unghie effetto artiglio da dipingere con tinte scurissime, dal rosso sangue al nero. Ma anche le manicure più semplici possono diventare divertenti con l'aggiunta di qualche decorazione a tema: via libera a spiritelli, zucche beffarde e ragnatele. Niente paura!



a cura di Vittoria Romagnuolo