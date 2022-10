Il Collegio 7, cast e partecipanti della seconda puntata

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Partito senza particolari lodi dal punto di vista dell’Auditel, Il Collegio 7 cercherà di recuperare il terreno perso rispetto all’edizione precedente con la seconda puntata. Lo show di Rai2, da alcuni anni, è uno dei capisaldi del palinsesto della rete giovane della tv pubblica e i suoi protagonisti diventano rapidamente delle star sui social grazie all’interesse che suscitano nel pubblico a casa, fatto soprattutto di coetanei. Quest’anno, Il Collegio 7 è ambientato negli anni Cinquanta, un periodo molto particolare per il nostro Paese, sconosciuto ai giovani teenagers, che lo vedono come qualcosa di molto lontano da loro. Solo per questa prima settimana di programmazione, Il Collegio 7 andrà in onda con una doppia puntata, che vedrà il secondo appuntamento oggi, mercoledì 19 ottobre, subito dopo la puntata di martedì 18 ottobre.