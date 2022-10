Jennifer Lopez e Ben Affleck, matrimonio in crisi

Ben Affleck sarebbe andato via di casa dopo una lite con Jennifer Lopez: la coppia sarebbe già in crisi Condividi

Sarebbe già finito l'idillio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Circolano voci circa una possibile crisi della coppia, che vivrebbe addirittura separata da tempo. Solo poche settimane fa, i due si mostravano innamorati e felici come non mai durante la loro luna di miele in due parti che si è svolta in Europa, in particolare tra la Francia e l'Italia. Le loro foto mano nella mano in via Montenapoleone durante una passeggiata nel quadrilatero della moda hanno fatto il giro del mondo, eppure da quel momento qualcosa di grave è accaduto all'interno della coppia, che è diventata l'esempio dei resilienti dell'amore, che nonostante tutto si continuano a cercare per anni finché non si trovano. Ovviamente, non ci sono certezze in merito alla crisi e finora si tratta solo di ipotesi e supposizioni, ma gli indizi sarebbero molto forti.

La crisi tra J.Lo e Ben Affleck approfondimento Ben Affleck vende la sua villa per 28 milioni di dollari Le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti non fanno ben sperare per la coppia. “Sono tornati alla realtà dopo la luna di miele e la vita quotidiana li ha colpiti duramente. La coppia non smette mai di litigare. Prima del matrimonio Jennifer ha messo in scena un'esibizione da Oscar fingendo di essere perfetta e molto rilassata. Ben era accecato dall'amore ma non si rendeva conto in che guaio si stesse cacciando”, ha detto un insider al sito Onlyradar. Ma la crisi non sarebbe generata solamente dalle continue liti, perché Jennifer Lopez avrebbe sofferto anche le bugie e le promesse non mantenute da parte di Ben Affleck. Questa serie di elementi ha contribuito ad aprire la crisi nella coppia, che ora sarebbe giunta a una quasi rottura. Impossibile capire al momento quanto ci sia di vero e quanto ci sia di irrecuperabile nella relazione, nel caso in cui ci sia realmente la crisi. Anche perché sono di solo due giorni fa le foto che li ritraggono insieme durante la visita di una casa a Bel-Air.