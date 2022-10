L'attrice annuncia il lieto evento rivelando ufficialmente la separazione dal suo ex compagno storico Condividi

Prima gravidanza per Cristiana Capotondi, da qualche giorno diventata mamma di una bimba. L'annuncio ufficiale della nascita della piccola è coinciso per l'attrice con quello della separazione del suo compagno storico, Andrea Pezzi, che non è il padre della nascitura. Cristiana Capotondi conduce da sempre una vita lontana dai riflettori, mantenendo la propria privacy. Per questo motivo non era stato reso noto che la relazione con Andrea Pezzi fosse conclusa ormai da tempo. È stata lei stessa a riferirlo, sgombrando il campo da possibili illazioni ed evitando che la notizia emergesse per vie traverse. La bimba è nata il 16 settembre e finora è stato mantenuto il più stretto riserbo sulla notizia.

Le dichiarazioni di Cristiana Capotondi vedi anche Stories, "Cristiana Capotondi - Io ci credo". VIDEO L’attrice ha voluto dare l’annuncio della nascita della piccola mediante un comunicato stampa affidato all’agenzia Ansa: “Con immensa gioia comunica la nascita di sua figlia Anna e con infinita gratitudine verso l'ex compagno, Andrea Pezzi. Anna è nata venerdì 16 settembre. La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un'altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi”. Parole molto chiare quelle dell’attrice, che nonostante la fine della relazione con quello che è stato il suo compagno per lunga parte della sua vita, ha voluto che lui le fosse accanto: “Mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”.