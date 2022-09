Prisma, Mattoni è il brano inedito di Achille Lauro per la serie tv

Nel videoclip, il brano è interpretato dalla band trap Klan Bruxelles, che esiste solo nella serie tv Amazon Original ma può vantare tra i suoi componenti il vero rapper romano Leonardo Palombo, in arte LXX Blood, che in Prisma interpreta Vittorio Condividi

Svelato il videoclip di Mattoni, il brano inedito scritto e prodotto da Achille Lauro per la serie italiana Amazon Original Prisma. La canzone, per l'occasione, è interpretata dai Klan Bruxelles, la band trap di finzione di cui fa parte anche LXX Blood, al secolo Leonardo Palombo, rapper romano classe '97 che interpreta Vittorio nella serie. Prisma è scritta da Ludovico Bessegato, già autore e regista di Skam Italia, e Alice Urciuolo ed è disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Achille Lauro sulla scrittura di Mattoni approfondimento Prisma, tutto sulla nuova serie televisiva degli sceneggiatori di Skam L’uscita del brano e del videoclip sono stati anticipati dallo stesso Achille Lauro, che su Instagram ha spiegato quale pensiero e quali tematiche è possibile riconoscere ascoltando Mattoni. “Il brano – ha detto Lauro - è una canzone urban che mi ha permesso di tornare alle sonorità delle origini della mia carriera, un throwback alle ragioni per cui ho iniziato a fare musica”. Ovvero: “L’ambizione volta a migliorare se stessi, una sana spinta a crescere e realizzarsi nel pieno delle proprie potenzialità. Come un racconto senza filtri, uno spaccato di realtà in cui si intrecciano storie, sentimenti, sogni, lati d’ombra che dimorano in ciascuno di noi e condizionano il nostro desiderio di libertà d’espressione e di essere”. Lauro, nel raccontare la nascita di Mattoni, ha fatto riferimento anche al suo piccolo cameo nella serie nei panni di se stesso: “Grazie a tutto il team per avermi accolto nella loro grande famiglia”.

La musica di Prisma vedi anche Prisma, una clip della serie tv presentata a Locarno. VIDEO La playlist ufficiale della serie Prisma, disponibile in streaming su Spotify e Amazon Music, mette insieme oltre 50 brani di tantissimi artisti italiani, tra i quali lo stesso LXX Blood, e internazionali: da Jonathan Bree e i The Dandy Warhols fino a Luigi Tenco, Franco Califano, Andrea Lazlo de Simone e Anna, passando per Low Roar, Cigarettes After Sex e Thony. La serie è stata presentata in anteprima mondiale alla 75esima edizione del Locarno Film Festival e vede Mattia Carrano interpretare due gemelli, Marco e Andrea, Lorenzo Zurzolo nei panni di Daniele, Caterina Forza è Andrea, Chiara Bordi è Carola, LXX Blood nei panni di Vittorio e Matteo Scattaretico in quelli di Ilo. Altri membri del cast sono Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini e Nico Guerzoni. Chi è Mattia Carrano, protagonista della serie tv Prisma

L'attore Mattia Carrano in una scena della serie Prisma

Prisma, la trama Prisma è una serie di formazione in 8 episodi che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto sono i gemelli Marco e Andrea, identici solo in apparenza e profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro gioioso e al tempo stesso turbolento percorso di scoperta di sé coinvolgerà tutto il loro numeroso gruppo di amici, ognuno dei quali dovrà capire qual è il proprio posto in un mondo in continuo cambiamento. Prisma, le location dove è stata girata la serie

