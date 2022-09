Luca Argentero debutta a Striscia La Notizia

Luca Argentero, le sue parole

Luca Argentero condurrà Striscia La Notizia per una settimana. “Ricci mi ha presentato questa incursione per quello che è, un bell’esperimento, una settimana divertente. Se vieni a inaugurare la stagione sarebbe un bel regalo' mi ha detto. Ma è un regalo per me” ha spiegato l'attore a Tv, sorrisi e canzoni. Per il neo conduttore, 44 anni, la sensazione è comunque di familiarità. Come se si fosse già seduto dietro al bancone di Striscia, in passato. “La stessa che ti viene quando vai per la prima volta a New York e ti sembra di esserci già stato, l’hai vista in talmente tanti film che ti sembra di conoscerla. E così anche lo studio di “Striscia”, con la scritta sul bancone, il tuo nome sulla scrivania, il Tapiro ovunque”. E a proposito di Tapiro, anche Argentero in passato ne ha ricevuto uno, che ora troneggia sulla credenza di casa. Il ruolo dell'ex gieffino sarà quello di spalla, come confermato da lui stesso. “Sono molto felice di sapere che il vero polso della situazione lo avrebbe tenuto un autore di punta di commedie – ha dichiarato, riferendosi a Siani - Io posso fare da spalla, come è già successo a Le iene con Enrico Brignano”.