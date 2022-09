Il Marsicano. L'ultimo orso, il documentario stasera su Sky Nature

Un focus su una delle 15 specie al mondo a rischio estinzione. Sabato 24 settembre alle 21:15. Disponibile anche in streaming su NOW e on Demand

Con la sua programmazione spettacolare, Sky Nature ha aperto una finestra sul mondo della natura, cercando di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali e continuando a valorizzare il territorio del nostro Paese attraverso produzioni originali.

Dopo La Via Incantata, il documentario alla scoperta della Val Grande in Lombardia, Sky Nature ci porta nel cuore verde dell’Italia, nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, per puntare i riflettori su una delle 15 specie animali del pianeta a rischio estinzione.

Il Marsicano. L’ultimo Orso è un documentario Sky Original – da sabato 24 settembre su Sky Nature e disponibile in streaming su NOW e on demand - su un tesoro naturalistico d’importanza mondiale che viene protetto ogni giorno, da 100 anni, dagli uomini e dalle donne del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM), uno dei parchi più antichi del nostro Paese e considerato lo Yellowstone italiano. In Abruzzo vive l’Orso Bruno Marsicano, tra le 15 specie animali del pianeta a rischio estinzione e di cui sono rimasti solo 60 esemplari. Una gestione incredibilmente complessa, che deve fare i conti con la scarsità di risorse, umane e finanziarie, e l’antropizzazione del territorio. Tecnici, guardiaparco, scienziati e forestali sono infatti chiamati a confrontarsi costantemente con i cittadini di questo lembo d’appennino, che hanno atteggiamenti contrastanti nei confronti dell’orso e degli altri animali selvatici che abitano questi luoghi da secoli. Alcuni sono abituati a convivere con questi grandi mammiferi – cervi, lupi, volpi, camosci e per l’appunto orsi. Per altri, invece, sono solo una minaccia o un disturbo.

Da tempo l’Orso Marsicano è inserito dall'UICN – l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura - nella categoria "pericolo critico di estinzione". A tutti gli effetti può essere considerato come la tigre in India e l’elefante in Africa. La missione, quindi, è di toglierlo definitivamente dall’elenco delle specie minacciate.