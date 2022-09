Letizia Ortiz, regina consorte di Spagna per matrimonio (è la moglie del sovrano Filippo VI), ha indossato un abito della collezione speciale di Zara disegnata da Narciso Rodriguez. Un tubino arancione scuro, che lei ha abbinato a una giacca nera, è stato l'outfit scelto per presenziare a una visita ufficiale presso le sedi di New York dell'Unicef e dell’OMS

Letizia Ortiz, la regina consorte di Spagna per matrimonio (è la moglie del sovrano Filippo VI), ha indossato un abito della capsule collection di Zara disegnata da Narciso Rodriguez. Si tratta del tubino arancione scuro andato letteralmente a ruba (e già prima che la sovrana lo indossasse). Queen Letizia l’ha abbinato a una giacca nera, per creare un outfit formale ma anche sbarazzino. La regina l'ha scelto come mise per presenziare a una visita ufficiale presso le sedi di New York dell'Unicef e dell’OMS. Il vestito della collezione speciale Narciso Rodriguez per Zara è un abito sbracciato caratterizzato da un corpetto mosso da un drappeggio, con fiocchi sulle spalle. Queen Letizia ha completato la mise con le décolletée di Manolo Blahnik e una handbag di Giorgio Armani, la stessa che ha portato ai funerali della Regina Elisabetta. Questo vestito di Zara by Narciso Rodriguez è già sold out, come tanti altri capi di questa gettonatissima capsule.



Il vestito costa 159 euro (ed è già esaurito) approfondimento Zara, la collezione con Narciso Rodriguez Il capo scelto da Letizia Ortiz costa 159 euro sul sito di Zara, dove è indicato come attualmente non disponibile: è esaurito ma c'è una scritta che offre speranza a chi non è riuscito ad accaparrarselo: coming soon...

Quella promessa relativa a un nuovo arrivo dell’abito riguarda soltanto le taglie dalla XS alla L, mentre la XL e la XXL non sono state contemplate (fin dall'inizio: la collezione arriva solo fino alla taglia Large).



La descrizione dell’abito arancione

approfondimento Letizia Ortiz in H&M a una cena di gala: i look low cost della regina Nella descrizione sul sito di Zara si legge: “Vestito midi realizzato in tessuto misto lana. Senza maniche, con collo ampio. Dettaglio di tessuto arricciato. Orlo con spacco. Chiusura laterale con cerniera nascosta nella cucitura”. Non viene fatta menzione al fiocchetto accennato sopra la spalla destra, un dettaglio particolarmente visibile in uno degli scatti che ritraggono Letizia Ortiz durante la sua visita ufficiale alle sedi di New York di Unicef e OMS. Soprattutto l'immagine in cui stringe la mano al direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, ossia Tedros Adhanom Ghebreyesus, mostra chiaramente il dettaglio del fiocchetto sopra alla spalla destra (foto che vi proponiamo di seguito). Un dettaglio molto bon ton e al contempo frizzante, che rende questo abito assai eclettico: si rivela ideale per innumerevoli occasioni, dalla cerimonia all'appuntamento di lavoro.



La collezione speciale di Narciso Rodriguez per Zara

approfondimento Zara, collab con Good American, brand di jeans di Khloé Kardashian La collezione che lo stilista americano ha firmato per il colosso del fast fashion non è una semplice capsule collection bensì una vera e propria partnership tra Zara e Narciso Rodriguez.

Saranno realizzati 25 capi, molti dei quali sono già usciti (e immediatamente andati sold out).

Il leggendario fashion designer americano dall'8 settembre ospita in catalogo una speciale collezione dedicata, chiamata semplicemente Narciso Rodriguez x Zara. Si tratta di una selezione di capi d'abbigliamento e accessori disponibile materialmente in store selezionati del brand e worldwide nello shop online del sito web di Zara. Le creazioni di Narciso Rodriguez per Zara non rinnegano l’anima minimal chic, da sempre la cifra stilistica dello stilista.

Da qualche stagione Narciso Rodriguez era in pausa, nel senso che non presentava più nuove collezioni, anche se in questo periodo il fashion designer ha firmato creazioni destinate alle celeb (star del calibro di Michelle Obama e Sarah Jessica Parker).

Gli abiti che produrrà assieme a Zara sono delle riedizioni di una selezione di 25 pezzi cult del suo repertorio. Ben trent'anni di carriera di questo stilista di culto verranno offerti in versione low cost, senza tuttavia lesinare sui materiali: stoffe e dettagli sono di qualità premium, il che giustifica il prezzo leggermente superiore rispetto ai tradizionali capi di Zara.