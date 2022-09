Emma Marrone sulla morte del padre e l'appello sui social

Emma Marrone ha voluto mandare un messaggio sui social ai tanti che le sono stati vicino in questi giorni difficili. "Volevo ringraziarvi, anche da parte della mia famiglia, per la vostra vicinanza ". Poi la cantante ha voluto fare un po' di chiarezza, rispondendo ad alcuni hater che avevano fatto illazioni in merito alla scomparsa del padre Rosario, collegandola ai vaccini contro il Covid. “Volevo commentare anche tutti quei soggetti che hanno fatto le solite illazioni fantasiose ed ignoranti sulla questione dei vaccini . Ma penso ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia ” ha spiegato l'artista. “Non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutta l'equipe del reparto di ematologia dell'ospedale di Tricase, a Lecce, perché ci hanno seguito e curato e aiutato in un momento così difficile” ha continuato Emma, che alla fine sceglie di mandare un messaggio importante. “Volete fare qualcosa per me, me lo dite in tanti. Allora informatevi su come donare il midollo , aiutare gli altri significa aiutare se stessi”.

Emma Marrone, la scomparsa del padre Rosario

“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Con queste parole Emma Marrone aveva annunciato, via social, la scomparsa di suo padre Rosario a 66 anni. A dare la notizia della morte dell'uomo, di professione infermiere, era stata anche la pagina Facebook del comune di Aradeo, in provincia di Lecce, città d'origine della famiglia della cantante. “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario. Il Sindaco Giovanni Mauro”. Tanti i messaggi social comparsi sotto il post di Emma, tra i quali quelli dei suoi ex compagni Stefano De Martino e Marco Bocci. Elisa, grande amica di Emma, mentre si trovava in concerto al Teatro Antico di Taormina per il suo Back to the future tour, nel giorno dell'annuncio della scomparsa di Rosario Marrone ha deciso di far sentire il suo affetto alla collega. “Mi piacerebbe, siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me – ha detto Elisa sul palco del Teatro Antico -, ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia, sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un'amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare l'Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo, il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina" ha detto al cantante prima di intonare la cover della canzone di Leonard Cohen.